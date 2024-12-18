Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!

Binance TR, 2025 yılına büyük bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor! Binance TR, kullanıcılarına 2024 yılındaki destekleri için teşekkür etmek ve yeni yıl coşkusunu birlikte yaşamak amacıyla tasarladığı özel bir kampanya ile 50 milyon TRY değerinde ödül havuzu sunuyor.