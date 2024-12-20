İslam Memiş 'yılın son fırsatı' diyerek duyurdu: Ucuz değil, bedava

İşte Memiş'in Youtube kanalından paylaştığı videoda yer alan piyasalara ilişkin değerlendirmeleri:Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası bu hafta beklediğimiz düşüşler yaşandı. Müthiş bir alım fırsatı verdi ve tekrar kaldığı yerden yükselişler devam ediyor. BİST 100 endeksi 9 bin 880 puan seviyesinde. Borsadan korkmayın, pozitif beklentimiz devam ediyor. Kenarda durmaya devam ediyor. Borsaya giriş yapacak arkadaşlarımızın borsadan korkmaması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bugüne kadar borsa yatırımcısını üzenler üzülecek. Artık dışardaki riskler azalınca içerde ekonominin toparlanması, revizyon yapılmasıyla ilgili bir süreç başlayacak. Borsa yatırımcısını üzen üzülecek. Yeni haber akışlarına hazır olun.Dolar kuru 35 lira 07 kuruş seviyesinde. Dolar tarafındaki beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Yukarı yönlü ataklar gelmeye devam edecek. Elinde dolar, TL bulunduran euro alacak yatırımcılar çok muhteşem fırsatlar bulmuştu. Bu fırsatı değerlendirenleri tebrik ediyorum.Ons altın 2 bin 622 dolar seviyesinde. Bu hafta ajandamızdaki bant aralığı 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda FED 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. FED Başkanı Powell konuşmaya başlayınca ons altın 2 bin 583 dolar seviyesine kadar gerileme gördük. Muhteşem bir operasyon yaptık. Beklediğimiz seviye gerçekleşmiş oldu. Buralar müthiş fırsatlar, yılın son fırsatı bunları değerlendirmek gerekiyor diye birçok mesajlarım vardı. Bu fırsatları değerlendirenleri ben tebrik ediyorum. 2 bin 600 dolar seviyesinin altına sarmaları alım fırsatı olarak görebiliriz.Gram altın FED'in faiz kararı sonrası 2 bin 980 lira seviyesi görüldü. Hızlı bir tepki alımıyla 3 bin lira seviyesinin üzerine attı. Elinde dolar, TL olanlar altın almalı. Fiyatlar baya geriledi. Bunlar müthiş fırsatlar, bunları değerlendirmek lazım. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar değerlendirecek bunları. 3 bin 70 lira seviyesinden geriledi. Riskler devam ediyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor. Kuyumcular yıl sonu hesap kapanışı yaptığı için aradaki işçilikler gitti. Gram altın çok muhteşem fırsatlar veriyor. Ocak itibarıyla o işçilikler geri gelecek.Bunu fırsata çevirin bu fırsatlar her zaman gelmez. Bu kota uygulaması devam ettikçe, ithalat yasağı devam ettikçe işçilik farkı ocakta tekrar gelir. Altın alacaklar bence acele etmeli. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirin. 3 bin liranın altındaki rakamlara bedava olarak balkıyorum. Yılın kampanyası olarak da görebilirsiniz bunu. 3 bin liranın seviyesnin altı bedava ucuz değil. Ona göre kararınızı verin.Ons gümüş tarafında 29,56 dolar seviyesinde. Elinde dolar, TL olanlar, gümüş için fırsat bekleyenler müthiş bir fırsat. Gümüş gram almak isteyenler şu anda alabilir. Altın mı gümüş ucuz, tabiki gümüş ucuz. Gümüş aldığın zaman en az 6 ay bekleyeceksin. Beklemeyenler bu piyasadan ekmek yiyemez. Piyasa işi sabır işidir.