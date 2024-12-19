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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! Yaralılar var

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin Gördes Çayına uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölümden döndü.

Ekleme: 19.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! Yaralılar varSalihli-Gördes yolu Gördes Çayı mevkiinde edinilen bilgiye göre, Salihli'den Gördes istikametine giden Rasim T. (42) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gördes Çayına uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! Yaralılar var

HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan İlhan Ö. (44), Erdal A.(48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.