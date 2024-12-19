Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! Yaralılar var

Salihli-Gördes yolu Gördes Çayı mevkiinde edinilen bilgiye göre, Salihli'den Gördes istikametine giden Rasim T. (42) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gördes Çayına uçtu.İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan İlhan Ö. (44), Erdal A.(48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.