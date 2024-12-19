  • USD: 35,01 - 35,07
  • EURO: 36,41 - 36,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekleme: 19.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:37 / Editör: Fehmi Öztürk
İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü varİsrail ordusu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

İSRAİL 9 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Yemen medyası, Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras Issa Petrol tesisine yönelik iki saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

ELEKTRİK MERKEZLERİ HEDEF ALINDI

Saldırılarda başkent Sana'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi.