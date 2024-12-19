Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis, çalıştığı fabrikada yakalandı

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...Son operasyon Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti.ÇALIŞTIĞI FABRİKADA YAKALANDIİlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Recep Ç.'yi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAdliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.