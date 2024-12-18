İki Eurofighter savaş uçağı, Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş uçağı, Ankara Mürted Hava Meydanları Komutanlığı'na iniş yaptı.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş uçağı, Ankara Mürted Hava Meydanları Komutanlığı'na iniş yaptı.
F-16, Eurofighter ve F-35 savaş uçaklarıyla S-400'ler konusundaki son duruma yönelik soruyu yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 F-16 alımıyla ilgili süreç ve teknik görüşmelerin devam ettiğini bildirmişti.
Eurofighter konusunda da görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade eden Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın 18 Aralık'ta Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.