İki Eurofighter savaş uçağı, Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş uçağı, Ankara Mürted Hava Meydanları Komutanlığı'na iniş yaptı.F-16, Eurofighter ve F-35 savaş uçaklarıyla S-400'ler konusundaki son duruma yönelik soruyu yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 F-16 alımıyla ilgili süreç ve teknik görüşmelerin devam ettiğini bildirmişti.Eurofighter konusunda da görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade eden Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın 18 Aralık'ta Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.