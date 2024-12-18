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Beyaz Gazete
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Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Gurbanov'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Aqil Gurbanov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Ekleme: 18.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:06 / Editör: Edin Uslu
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Gurbanov'u kabul etti
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan’ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Gurbanov’u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Gurbanov'u kabul etti