Yine İETT yine facia! İstanbul Bağcılar’da otobüs kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezdi!
İstanbul Bağcılar'da İETT otobüsü kaldırımda yürüyen kişiye çarptı. Ağır yaralanan yaya, kurtarılamadı.
İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde İETT otobüsü kaldırımda yürüyen kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan kişinin kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması incelemesi sürüyor.
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