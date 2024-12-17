Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı!
Pasifik’te bir ada ülkesi olan Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli bir şekilde meydana gelen sarsıntı nedeniyle pek çok bina ve iş yeri zarar gördü. Depremin yıkıcı etkisinin özellikle ülkenin başkenti Port Vila kentinde olduğu belirtildi.
Vanuatu'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami riski devam ediyor. Özellikle, başkent Port Vila'da depremin yıkıcı etkisi bir hayli hissedildi.
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, olası tsunami dalgaları konusunda uyarıda bulundu.
Depremin 43 kilometre (27 mil) derinlikte kaydedildiği ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.