Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı!

Pasifik’te bir ada ülkesi olan Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli bir şekilde meydana gelen sarsıntı nedeniyle pek çok bina ve iş yeri zarar gördü. Depremin yıkıcı etkisinin özellikle ülkenin başkenti Port Vila kentinde olduğu belirtildi.