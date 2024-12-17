Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 17 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre güneş yüzünü gösterse de şiddetli yurdun büyük bölümünde dondurucu hava etkili olacak. Vatandaşların bu sebeple taşıt ya da yaya fark etmeksizin buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Salı hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bugün güneş yüzünü gösterse de, açık hava ile birlikte don ve buzlanma olayları risk teşkil ediyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artıracak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yaya ve taşıt trafiğinde risk eşkil eden bu duruma karşı vatandaşların yola çıkarken dikkatli olmaları, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları önerildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK (17 ARALIK SALI)
Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre bugün yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken rüzgarın ise Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ:
Çanakkale: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Sakarya: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ:
Afyonkarahisar: 7°C, Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
Adana: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 12°C, Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Ankara: 5°C, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 6°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 8°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya: 6°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
Bolu: 8°C, Parçalı bulutlu
Düzce: 12°C, Parçalı bulutlu
Kastamonu: 7°C, Parçalı bulutlu
Zonguldak: 12°C, Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
Artvin: 3°C, Kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 15°C, Parçalı bulutlu
Tokat: 6°C, Parçalı bulutlu
Trabzon: 13°C, Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Erzurum: -3°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Diyarbakır: -3°C, Parçalı bulutlu
Gaziantep: -3°C, Parçalı bulutlu
Siirt: 0°C, Parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 2°C, Parçalı bulutlu