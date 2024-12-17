Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Salı hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye​ genelinde bugün güneş yüzünü gösterse de, açık hava ile birlikte don​ ve buzlanma​ olayları risk teşkil ediyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artıracak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yaya ve taşıt trafiğinde risk eşkil eden bu duruma karşı vatandaşların yola çıkarken dikkatli olmaları, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları önerildi.Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre bugün yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Artvin​ ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken rüzgarın ise Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.Çanakkale: 14°C, Parçalı ve az bulutluEdirne: 13°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutluSakarya: 13°C, Parçalı ve az bulutluAfyonkarahisar: 7°C, Parçalı ve az bulutluDenizli: 13°C, Parçalı ve az bulutluİzmir: 15°C, Parçalı ve az bulutluManisa: 13°C, Parçalı ve az bulutluAdana: 18°C, Parçalı ve az bulutluAntalya: 18°C, Parçalı ve az bulutluHatay: 12°C, Parçalı ve az bulutluMersin: 17°C, Parçalı ve az bulutluAnkara: 5°C, Parçalı ve az bulutluÇankırı: 6°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir: 8°C, Parçalı ve az bulutluKonya: 6°C, Parçalı ve az bulutluBolu: 8°C, Parçalı bulutluDüzce: 12°C, Parçalı bulutluKastamonu: 7°C, Parçalı bulutluZonguldak: 12°C, Parçalı bulutluArtvin: 3°C, Kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSamsun: 15°C, Parçalı bulutluTokat: 6°C, Parçalı bulutluTrabzon: 13°C, Parçalı bulutluErzurum: -3°C, Parçalı ve çok bulutluKars: 0°C, Parçalı ve çok bulutluMalatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutluVan: 3°C, Parçalı ve çok bulutluDiyarbakır: -3°C, Parçalı bulutluGaziantep: -3°C, Parçalı bulutluSiirt: 0°C, Parçalı bulutluŞanlıurfa: 2°C, Parçalı bulutlu