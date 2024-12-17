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Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içindeki 20 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 17.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:38 / Editör: Fehmi Öztürk
Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-108) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Ekipler botun içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakaladı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.