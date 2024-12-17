Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-108) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.Ekipler botun içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakaladı.Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.