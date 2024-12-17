FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 10 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 4'ü mahrem imam toplam 17 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalandıkları ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı oldukları tespit edildi. Şüphelilerin görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi kamuya açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilirken, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlendi.FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 12 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün yapılan çalışmalar sonucunda Ankara'da oldukları tespit edildi. Başsavcılık tarafından yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 firari şüpheli, sanık ve hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.