Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne DEAŞ'ın yeri yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Son gelişmeler Türkiye'nin kilit rolünü daha da perçinlemiştir.Uluslararası toplum 13 yıl katliama uğrarken Suriye halkına yeterli desteği vermedi. Bunun telafisi şimdi Suriye'nin yeniden inşa ve imarına destek olmaktan geçiyor. Türkiye Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Bunun için ülkenin terör yuvası halinden çıkarılması gerekiyor.SURİYE'DE PKK VE DEAŞ'A YER YOKBölgemizin geleceğinde ne DEAŞ'e ne PKK ve türevlerine yer yoktur.Görüşmemizde sayın Başkana İsrail'in Gazze'deki mezalime son vermesi gerektiğini de aktardım. Kışın gelmesi ile Gazze'deki durum daha da kötüleşti.İsrail saldırılarında can veren 50 bin Filistinlinin neredeyse tamamını kadınlar çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Avrupalı dostlarımızın Netanyahu hükümetine baskı yapmasını vurguladım.Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu ilkeye sahibiz.