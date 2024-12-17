Avrupa Birliği, Şam'daki temsilciliğini yeniden açacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu.Dün iç savaş sırasında Şam'dan Beyrut'a geçen AB misyonundan üst düzey diplomatik heyeti Şam'a gönderdiğini hatırlatan Kallas, “Yeni liderlik ve sivil toplumla ihtiyatlı bir şekilde etkileşime girmek için bir sürece başladık. AB'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırız. Bunun tekrar faaliyete geçmesini istiyoruz” dedi.