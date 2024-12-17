Asgari ücrette kritik hafta geliyor! İşte asgari ücrete zamda konuşan oran ve rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6.6 milyon asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca çalışanın alacağı zammı görüşmek için dün ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri temsil etti. Komisyonda, bir önceki toplantıda olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetine; TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar Başkanlık ederken, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ele alındı.Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmedi. İşçi kanadı anlatın rakamların zaten kendileri tarafından da bilindiğini belirterek, yapılacak zamma ilişkin bir detay verilmesi talebinde bulundu. Ancak hükümet kanadı bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtmekle yetindi. Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar herhangi bir ücretin görüşülmediğini aktardı.Ağar, ikinci toplantının ilkiyle benzer olduğunu belirterek, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız ve TÜİK sunumlarını yaptılar onları dinledik." dedi.Asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcisi olarak asgari ücretle geçinilmediğini, insanların ev kirasını, mutfağını, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdiklerini anlatan Ağar, "toplantılarda rakam belirlenmediğini dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakama ilişkin açıklama yapıldığını ve dolayısıyla hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik.Dolayısıyla bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" dedi. Ağar şunları söyledi:"Bize şu söylendi; 'Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz.' Elbette ki getiriyoruz toplu sözleşme döneminde. Toplu iş sözleşmesi; pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, aylarca masraftan müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir.Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolumuz var. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretlinin konusunu yani Türkiye'de örgütlüden kat kat fazla asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını bugün görüşüyoruz. O nedenle ülkede yaşam şartları ve koşulları belli bunu dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım."Ağar, Hazine ve Maliye Bakanı'nın 'kötü günler geride kaldı' dediğini anımsatarak, "Kötü günlerin geride kalması elbette ki vatandaşları mutlu eder. Madem kötü günler geride kaldıysa bu güzel günlerden iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla gelecek güzel günlerden bu asgari ücreti vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını verebilsinler, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilsinler, mutlaktaki tenceresini kaynatabilsinler." dedi.Ağar Türk-İş'in üçüncü toplantıda taleplerine ilişkin bir belge vereceğini belirterek, "belgede 'Bundan gerisini biz kabul etmiyoruz' diyecekler. Öyle bir belgeyi daha bize vermediler. Onu da bekliyoruz.* değerlendirmesini yaptı.Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını haftaya yapacağını ancak gün ve saatinin Çalışma Bakanlığı tarafından bildirileceğini açıkladı.Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor. Konuşulan diğer zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle:Yüzde 21 zam; 20.570 TLYüzde 25 zam; 21.252 TLYüzde 30 zam; 22.102 TLYüzde 33.3 zam; 22.672 TLYüzde 33.7 zam; 22.731 TLYüzde 34.1 zam; 22.799 TLYüzde 35 zam; 22 bin 502 TLYüzde 40 zam; 23.802 TLYüzde; 41.5 zam; 24.000 TLYüzde 45 zam; 24.652 TLYüzde 50 zam; 25.503 TLGeçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş