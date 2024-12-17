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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde sakin seyirde seyrediyor.

Ekleme: 17.12.2024 - 09:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde sakin seyirde seyrediyor.

Fed'in yarın yüzde 0,25 baz puan indirim yapması bekleniyor. Yatırımcılar, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanacak.

Gram altın 2,981 TL

Çeyrek altın 4,827 TL

Yarım altın 9,714 TL

Cumhuriyet altını 20,015 TL

ONS altın 2,653 dolar