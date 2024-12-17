Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde sakin seyirde seyrediyor.
Altın fiyatları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde sakin seyirde seyrediyor.
Fed'in yarın yüzde 0,25 baz puan indirim yapması bekleniyor. Yatırımcılar, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanacak.
Gram altın 2,981 TL
Çeyrek altın 4,827 TL
Yarım altın 9,714 TL
Cumhuriyet altını 20,015 TL
ONS altın 2,653 dolar
Fed'in yarın yüzde 0,25 baz puan indirim yapması bekleniyor. Yatırımcılar, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanacak.
Gram altın 2,981 TL
Çeyrek altın 4,827 TL
Yarım altın 9,714 TL
Cumhuriyet altını 20,015 TL
ONS altın 2,653 dolar