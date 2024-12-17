Adıyaman'da yolda mahsur kalanları AFAD kurtardı

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda hava sıcaklığının eksiye düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla buzlanma oluştu.Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti.İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.Araçlarında mahsur kalan 14 kişi ekipler tarafından kurtardı.Trafiğe kapanan yolda mahsur kalanlara battaniye ve kumanya dağıtıldı.Araçların kurtarılmasıyla temizleme çalışması yapılan yol, yeniden trafiğe açıldı.