Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Terörle mücadele kapsamında ülke genelinde çalışmalar sürüyor.Terör örgütlerine yönelik çalışmalara bir yenisi de Şırnak'ta eklendi.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD’ye yönelik operasyon düzenlendi.Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken 2 şüphelinin ise ilgili il ve birimine teslim edilmek üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bekletildiği kaydedildi.PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda ise 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.