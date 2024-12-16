Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı
Kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonları sırasında, PKK/KCK ve FETÖ/PYD bağlantıları bulunan 10 kişi yakalandı.
Terörle mücadele kapsamında ülke genelinde çalışmalar sürüyor.
Terör örgütlerine yönelik çalışmalara bir yenisi de Şırnak'ta eklendi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD’ye yönelik operasyon düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken 2 şüphelinin ise ilgili il ve birimine teslim edilmek üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bekletildiği kaydedildi.
5 ŞÜPHELİDEN 1'İNE YASAL İŞLEM
PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda ise 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.