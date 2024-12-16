Firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf L.'nin merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, Yusuf L.'yi yolda yürüdüğü sırada yakaladı. Yusuf L., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.