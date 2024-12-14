Hatay'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü.Antakya - İskenderun yolu üzerinde seyreden iki otomobil, Karaali Mahallesi mevkiinde belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.