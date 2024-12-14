Hatay'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Antakya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü.
Antakya - İskenderun yolu üzerinde seyreden iki otomobil, Karaali Mahallesi mevkiinde belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.
5 YARALI
Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antakya - İskenderun yolu üzerinde seyreden iki otomobil, Karaali Mahallesi mevkiinde belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.
5 YARALI
Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.