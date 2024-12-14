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Hatay'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antakya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekleme: 14.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay'da feci kaza: Çok sayıda yaralı varHatay'da meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü.

Antakya - İskenderun yolu üzerinde seyreden iki otomobil, Karaali Mahallesi mevkiinde belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Hatay'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

5 YARALI

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.