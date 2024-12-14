Fırtına hayatı felç etti: Stadyum çamurla kaplandı
Rize'de yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar Dalgalar Çaykur Didi Stadyumu'na kadar ulaştı. Stadyum su ve çamura bulandı.
Rize'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına, sosyal yaşamı adeta felç etti.
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.
Yer yer sahile vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
STADYUM ÇAMURA BULANDI
Dev dalgalar, Engindere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki Çaykur Didi Stadyumu kapalı otoparkına girdi.
Su ve çamurla dolan otopark geçici olarak kullanıma kapatıldı. Ekipler, temizlik çalışmasını sürdürüyor.
OTOPARKTA HASAR OLUŞTU
Konuyla ilgi kulüpten yapılan yazılı açıklamada; 'İlimizde dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Çaykur Didi Stadyumu'ndaki kapalı otoparkta hasar oluşmuştur. Bu nedenle Çaykur Rizespor-Tümosan Konyaspor maçında stadyum altında yer alan otopark kapalı olacaktır.' ifadelerine yer verildi.
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.
Yer yer sahile vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
STADYUM ÇAMURA BULANDI
Dev dalgalar, Engindere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki Çaykur Didi Stadyumu kapalı otoparkına girdi.
Su ve çamurla dolan otopark geçici olarak kullanıma kapatıldı. Ekipler, temizlik çalışmasını sürdürüyor.
OTOPARKTA HASAR OLUŞTU
Konuyla ilgi kulüpten yapılan yazılı açıklamada; 'İlimizde dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Çaykur Didi Stadyumu'ndaki kapalı otoparkta hasar oluşmuştur. Bu nedenle Çaykur Rizespor-Tümosan Konyaspor maçında stadyum altında yer alan otopark kapalı olacaktır.' ifadelerine yer verildi.