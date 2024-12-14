Fırtına hayatı felç etti: Stadyum çamurla kaplandı

Rize'de gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına, sosyal yaşamı adeta felç etti.Fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.Yer yer sahile vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.Dev dalgalar, Engindere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki Çaykur Didi Stadyumu kapalı otoparkına girdi.Su ve çamurla dolan otopark geçici olarak kullanıma kapatıldı. Ekipler, temizlik çalışmasını sürdürüyor.Konuyla ilgi kulüpten yapılan yazılı açıklamada; 'İlimizde dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Çaykur Didi Stadyumu'ndaki kapalı otoparkta hasar oluşmuştur. Bu nedenle Çaykur Rizespor-Tümosan Konyaspor maçında stadyum altında yer alan otopark kapalı olacaktır.' ifadelerine yer verildi.