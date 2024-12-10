Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Halka arzdan sağlanan fon büyüklüğünde Avrupa'da 1. olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da 'Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları' temasıyla 8'incisi düzenlenen 'Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşuyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarından öne çıkanlar:Geçtiğimiz yıl 54 şirket ilk kez hakla arz olmuştur. Halka arzlardaki gelişme reel sektörün sermaye piyasasına ilgisine işaret ediyor, şirketlerin bankacılık sektörü dışında da sermaye piyasasına yöneldiğini göstermektedirBankacılık sektörümüz çok önemli, finansal sistemimizin bütünlüğü içinde baktığımızda sektörün ağırlığı çok fazla, bankacılık dışı sermaye piyasalarının gelişmesiyle daha dengeli bir yapı temenni ediyoruz.Halka arzdan sağlanan fon büyüklüğünde dünyada 10. Avrupa'da 1.olduk.Finans boyutu olan yapıları destekleyici politikalara devam etmeliyiz.Orta Vadeli Program'da önem verdiğimiz konuların başında finansal istikrarın desteklenmesi gelmektedir.Program finansal sektör içinde çok daha öngörülebilir bir ortamda gelişim imkanı getiriyor.OVP kapsamında en önemli konulardan biri tasarruflar, kalkınmada en önemli konu cari açık, temel hedeflerimizden biri cari açığı düşürmek, tasarruf oranları yükseltmek, artan kaynaklarımızı finansal piyasaların etkin işleyişiyle verimli alanlara yöneltmek.Geçtiğimiz Haziran'da dezenflasyon dönemimiz başladı, o tarihten bu yana enflasyonda 28,4 puan düşüş gerçekleşti.Enflasyonda tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar tüm politika araçlarımızla koordinasyon içinde kararlı bir şekilde programımızı devam ettireceğiz.Uyguladığımız politikalara duyulan güven ile CDS risk primimiz 244 baz puan ile 2020 Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir.KKM kesintisiz olarak 67 haftadır düşüyor.KKM 2,2 trilyona kadar yükselmişti, bugün 1,2 trilyonun altına inmiş durumda.Ekonomi programımız sermaye piyasalarında öngörülebilir zemin hazırlıyor.TL'ye güven artıyor, mevduattaki payı 25 puan artarak %57,3 seviyesine ulaşmış durumda.Bu yıl 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kez not artırımı alan tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı.