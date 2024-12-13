Suriye'de geçiş hükümeti ilan edildi: Anayasa ve parlamento askıya alındı

Suriye'de rejim karşıtı muhalif grupların çatışmaları sonucunda Esad rejimi yıkıldı.Muhalif güçlerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinin sözcüsü Obaida Arnaut, parlamento ve anayasayla ilgili alınan yeni kararı duyurdu.Arnaut, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasından sonraki 3 aylık geçiş dönemi boyunca parlamento ve anayasanın askıya alınacağını bildirerek, "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için yargı ve insan hakları komitesi kurulacak." dedi.Suriye'deki silahlı muhalifler, rejimle 10 gün süren çatışmalar neticesinde Şam'a girdikten sonra Beşar Esad, ülkeyi terk etmişti.Esad'ın ülkeden kaçıp Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de geçiş hükümeti kurulmuş ve Başbakan olarak Muhammed el-Beşir seçilmişti.