Sanatçı Pınar Aydınlar’a terör soruşturması

Sanatçı Pınar Aydınlar’ın “Tunceli değil bizim için Dersim” skandal sözlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul'da düzenlenen Tunceli buluşması gününde sahneye çıkan halk müziği sanatçısı ve aynı zamanda geçmiş dönemde HDP milletvekiliğini adaylığı yapan Pınar Aydınlar skandala imza attı. Aydınlar "Tunceli değil bizim için Dersim" diyerek tepkileri üzerine çekti.Sözlerinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Pınar Aydınlar hakkında re'sen soruşturma başlattı.