Ömer Bolat: Kadın girişimcilere Bakanlığımızın kapısı sonuna kadar açık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 'Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi Paneli'ne katılarak kadın girişimcilere sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İş hayatındaki kadınların varlığı ihracata büyük katkılar yapmaktadır ve kadın girişimcilere Bakanlığımızın kapısı sonuna kadar açıktır.' şeklinde konuşarak şu ifadeleri kullandı:Hükümet olarak, ilk günden beri kadınlarımızın ve kadın girişimcilerimizin önünü açmaya yönelik birçok stratejik adımı attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hayatına dokunan, eğitimden sağlığa, sanattan spora birçok alandaki haklarını koruyacak ve toplumsal alandaki haklarını destekleyecek politikaları hayata geçirdik.Ömer Bolat, toplantının ardından şu mesajı yayınladı:Bugün İstanbul'da Roots platformu tarafından düzenlenen 'Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi' programına katılarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına güç katan, üretimden ihracata ve daha birçok alanda önemli roller üstlenen kadın girişimcilerimizle bir araya geldik.Ticaret Bakanlığı olarak da kadın girişimcilerimizin ihracata katılımını teşvik etmek ve ticaret ailesi içerisindeki konumlarını güçlendirmek için politikalar geliştiriyor, eğitim ve mentorluk programları ile çeşitli destek mekanizmalarını devreye sokuyoruz. Kadın kooperatiflerine yönelik e-ihracatı da kapsayacak yeni adımlar atarken, teşvik, hibe ve desteklerimizi de artıyoruz.