Manisa'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan aramada; çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek bulundu.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde jandarma ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, M.T. isimli şahsın iş yerinde gelen ihbar üzerine arama yaptı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 54 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 10 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 5 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet portatif kamera, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
M.T. gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.