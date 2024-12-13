Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

Aralık ayı ile birlikte başlayan asgari ücret mesaisinin ardından emekliler ve memurların Ocak ayında alacakları maaş artışları da belli olacak. Emekliye zam ve memur zammı için de 6 aylık enflasyon verisi bekleniyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 14.57 çıkmasının ardından Aralık ayı rakamı da eklenince SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memurlar ve memur emeklilerinin de alacakları fark belli olacak.ENFLASYON KAÇ ÇIKACAK?Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15-17 arasında bir artış hesaplanırken memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 12-14 arasında gerçekleşiyor. Bu farkın giderilip artışların eşitlenmesi üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Bu durumda artış oranlarının yüzde 20'lere ulaşması öngörülüyor.6 AYLIK ENFLASYON HESABIYILLIK 6 AYLIK% 44'e göre: % 15.45% 45'e göre : % 16.25% 46'ya göre : % 17.05YENİ RAKAM GELECEKBütün bunların yanında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan taban maaşın da artırılması gündemde. Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması düşük emekli aylıklarına hazinenin seyyanen ödeme yapması şeklinde gerçekleşiyor. Belirlenen taban maaşın altında kalan tüm kök maaşlara seyyanen ödeme yapılıyor ve bu aylıklar taban maaşa tamamlanıyor.OCAK'TA BELLİ OLACAK?Son olarak Temmuz ayında 10 bin lira olan taban maaş yüzde 25 artışla 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Taban maaş artışları genel olarak emeklilere uygulanan artış oranı kadar yapılıyor.Ocak ayında da 12.500 TL'nin artırılması gündemde. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Ancak oran 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası oluşan 6 aylık orana göre belirlenecek.Tahminler 6 aylık enflasyonun Yüzde 15-17 bandında gerçekleşeceğini gösterirken refah payı ile birlikte bu rakamın yüzde 20'ye çıkması da bekleniyor. Buna göre artış yapıldığında da taban maaş 14.500-15 bin TL bandına ulaşıyor.KAÇ LİRA OLACAK?Mevcut: 12.500 TL% 44'e göre: 14.431 TL% 45'e göre : 14.532 TL% 46'ya göre : 14.631 TL% 20 artarsa : 15.000 TLNASIL UYGULANIYOR?Taban maaşın altındaki kök maaşlara önce rutin artış ekleniyor. Bu artış enflasyon artışı ya da refah payı ile birlikte oluşan oran oluyor. Daha sonra yüzde 4 oranındaki ek ödeme de hesaplanarak kök maaş oluşturuluyor. Eğer bu kök maaş belirlenen taban maaşın altında kalırsa seyyanen ödeme yapılarak taban maaş hesaplara yatırılıyor.ÖRNEK HESAPLAMABir emeklinin kök maaşının 10 bin lira olduğunu varsayalım. Bu emeklinin hesabına yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 10.400 TL yatırılıyor.Ocak artışının da yüzde 20 olduğunu varsayalım.Bu emeklinin yeni kök maaşı 12.000 TL olacak. Yüzde ek ödemeyle birlikte emeklinin hesabına 12.480 TL yatırılacak.Ocak ayında taban maaşın 15 bin lira olarak belirlendiği varsayılırsa Bu emekliye seyyanen 2.520 TL ödeme yapılarak hesabına 15.000 TL yatırılacak.