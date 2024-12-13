Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 11.34'te gerçekleşen sarsıntı 15.73 kilometre derinlikte kaydedildi.Ege Denizi'ndeki 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 3.2'lik ve 3.7'lik 2 depremin ardından gerçekleşti.