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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 13.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:28 / Editör: Edin Uslu
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.34'te gerçekleşen sarsıntı 15.73 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ege Denizi'ndeki 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 3.2'lik ve 3.7'lik 2 depremin ardından gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem