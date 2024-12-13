Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 13 Aralık 2024 bugün meydana gelen depremler.Saat 11:12'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde 8.51 km derinliğinde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)2024-12-13 11:12:15 - 3.7 - Ege Denizi - 8.512024-12-13 07:35:02 - 3.9 - Sultandağı (Afyonkarahisar) - 12.51