Baraj doluluk oranları 13 Aralık: İSKİ ile İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç? İşte yağışın ardından güncel veriler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından takip edilen barajlardaki su seviyesi yağışların ardından yakın mercek altında. Baraj doluluk oranları 13 Aralık 2024 tarihi ile gündemde. Son günlerde Megkaneti etkisi altına alan sağanak yağışla birlikte kalan su grafiklerden sorgulanıyor. Peki; İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde kaç? İşte, güncel veriler...

Baraj doluluk oranı 13 Aralık Cuma yağışlı bir güne uyanan İstanbulluların gündeminde. Sıcaklığın yüksek olduğu geçtiğimiz aylarda kritik seviyelerine inen seviye toparlanmaya çalışıyor. İşte, İSKİ ile baraj doluluk oranları...BARAJ DOLULUK ORANLARI: YAĞIŞLARIN ARDINDAN ARTIŞ!İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranları sağanak yağışın ardından gündemde. 13 Aralık itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 30,12 oranında dolu.İşte, güncel veriler:BARAJ DOLULUK ORANI - 13 ARALIK 2024Alibey: 15,51Büyükçekmece: 29,93Darlık: 29,63Elmalı: 68,23Istrancalar: 37,76Kazandere: 10,58Pabuçdere: 7,61Sazlıdere: 35,68Terkos: 34,53Ömerli: 32,73