Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı! Gram altın 3000 TL'nin üstündeki seyrini sürdürüyor.
Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı! Gram altın 3000 TL'nin üstündeki seyrini sürdürüyor.
Dünya Altın Konseyi, 2024 yılının altının son 10 yılda en çok değer kazandığı yıl olarak hatırlanacağını raporladı. Altın fiyatları bu yıl tam 40 kere rekor kırdı! Küresel altın talebi de üçüncü çeyrekte 100 milyar doları aştı.
Konsey, altının 2025 yılında da benzer performansı gösterebileceğini raporladı. Küresel merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ve bunun da küresel ekonomilerde toparlama olarak yansımasıyla altın talebi de artış gösterebilir.
Öte yandan küresel talebin yüzde 60'ını karşılayan Asya bölgesinden gelen alımlar da altının yükselişinde etkili oldu.
İşte 13 Aralık gününe başlarken altın fiyatları
Gram altın 3,018 TL
Çeyrek altın 4,940 TL
Yarım altın 9,910 TL
ONS altın 2,688 dolar
Dünya Altın Konseyi, 2024 yılının altının son 10 yılda en çok değer kazandığı yıl olarak hatırlanacağını raporladı. Altın fiyatları bu yıl tam 40 kere rekor kırdı! Küresel altın talebi de üçüncü çeyrekte 100 milyar doları aştı.
Konsey, altının 2025 yılında da benzer performansı gösterebileceğini raporladı. Küresel merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ve bunun da küresel ekonomilerde toparlama olarak yansımasıyla altın talebi de artış gösterebilir.
Öte yandan küresel talebin yüzde 60'ını karşılayan Asya bölgesinden gelen alımlar da altının yükselişinde etkili oldu.
İşte 13 Aralık gününe başlarken altın fiyatları
Gram altın 3,018 TL
Çeyrek altın 4,940 TL
Yarım altın 9,910 TL
ONS altın 2,688 dolar