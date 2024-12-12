THY duyurdu: İndirimli biletiniz yanabilir

Türk Hava Yolları'nın (THY) bünyesinde çalışan ve bazı iştiraklerde görev yapan personeline tanıdığı indirimli bilet hakkını belirli durumlarda kısıtlayacağını duyurdu.İndirimli bilet için kullanılan MyPass sistemine giriş yapanlar İndirimli Bilet Hakkının Kısıtlanmasına Dair Kural ve Esaslar isimli bir duyuru ile karşılaştılar.Sisteme giriş yapıldıktan sonra indirimli bilet hakkının çeşitli durumlarda kısıtlanacabileceğine dair bilgi verilirken, maddeler arasında bir kural dikkat çekti. Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, bilet hakkının iptal edilmesine neden olabilecek kurallar arasında "Ortaklık aleyhine söylemlerde bulunma" maddesi bulunması personeli rahatsız etti.İndirimli Bilet Hakkının Kısıtlanmasına Dair Kural ve EsaslarOrtaklığımız indirimli bilet hakkından faydalanan tüm çalışma arkadaşlarımız ve aile fertlerinin Ortaklığımızın kültürü ile bağdaşmayan aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesi hâlinde ilgili kişilerin indirimli bilet haklarının kısıtlanması söz konusu olacaktır.Kısıtlama kararı sadece eylemi gerçekleştiren kişiye uygulanır. İndirimli bilet hakkı kısıtlanan çalışan aile fertleri üzerinden hak etmiş olduğu indirimli bilet haklarını da kısıtlama süresince kullanamayacaktır.Usulsüz bilet düzenlenmesi veya kullandırılması hâlinde, çalışandan biletin indirimsiz bedeli talep edilebilir.Aşağıda belirtilen eylemlerin dışında usulsüz kullanımlar ve uygunsuz hâller, ilgili birim tarafından değerlendirilerek hak kısıtlamasına neden olabilecektir.Kısıtlama kararı kesindir ve itiraz edilemez.Aşağıda belirtilen eylemlerin Ortaklık çalışanı tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde Ortaklığımız İnsan Kaynakları Prosedürü, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunundan kaynaklanan hakları saklıdır. İlgili çalışanın aynı eylemden disiplin süreci kapsamında ceza almış olması bu kural ve esaslar dahilinde indirimli bilet hakkının kısıtlanmasını engellemeyecektir.İndirimli Bilet Hakkının Kısıtlanmasına Neden Olacak Eylemler* Yolcu veya çalışana ait kişisel görüntülerin izinsiz alınması* Uçuş emniyet kurallarına uymama* Operasyonu aksatacak eylemlerde bulunma* Ortaklık aleyhine söylemlerde bulunma* Uçak içinde olay çıkarma* Her türlü kaçakçılık veya bavul ticareti kapsamında taşımacılık yapma* Ortaklığımız uçuşlarında, ilgili davranış politikasına aykırı davranışlarda bulunma* Ortaklık yolcu veya mülkiyetine zarar verme* Çalışanın diğer yolcu veya çalışanı sözlü olarak rahatsız etmesi (tehdit, hakaret)* Hırsızlık / Hırsızlık teşebbüsü* Yolcu veya çalışanı yaralama / darp* Bilet usulsüzlükleri* Yolcu veya çalışana cinsel tacizde bulunma* Kokpite girme veya girmeye teşebbüs etme* Uçağın kontrolünü ele geçirmeye yönelik eylemlerde bulunma* Uçağa yönelik sabotaj eylemleri