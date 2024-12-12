Seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi!

Olay, saat 09:30 sıralarında Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki metrobüsün arka tarafından bulunan motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.YOLCULARI TAHLİYE ETTİDumanları gören metrobüs şoförü aracı durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti. Arızalanan metrobüs, durağın dışına alınmasının ardından ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.