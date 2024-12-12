Muğla'da umre kafilesine otomobil çarptı: Çok sayıda yaralı var

Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, umreye gitmek için toplanan kafileye bir otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi üzerinde 50 yaşındaki M.K. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplanan umre kafilesine çarptı.Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.EKİPLER SEVK EDİLDİİhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan E.S., A.T. ve H.B.T.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYORHastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.SORUŞTURMA SÜRÜYORKazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.