Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kış mevsimi başladı, yurt genelinde sıcaklıklarda keskin düşüş yaşandı. Uzmanlar önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 7-8 derece birden düşeceğini belirtirken, Meteoroloji ise 12 Aralık 2024 hava durumu tahminlerinde kar ve sağanak beklenen illeri açıkladı. İşte günün tahminleri ve detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 kenti sarı kod ile uyardı ve bu illerde yaşayanların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Uyarı alan iller şöyle: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Havalar soğumaya devam ediyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:"Karadeniz iç kesimlerinde ve doğu anadoluda yerel karla karışık yağmur ve kar yağışı var. Pazar gece ve pazartesi İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Bugün ve Pazar gecesi İstanbul Ankara ulaşıma dikkat, Marmara Ege ve Akdeniz'de yağış yok. Pazar günü gelecek yağmur kuvvetli."Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKAHRAMANMARAŞ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Çankırı, Sivas, Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu