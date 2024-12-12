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Konya'da feci kaza: Otomobil takla attı: 3 ölü

Konya'da takla atan otomobildeki 3 kişi öldü. Aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu belirledi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Ekleme: 12.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:08 / Editör: Edin Uslu
Konya'da feci kaza: Otomobil takla attı: 3 ölüKaza, saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.
Fahrettin Yavuz'un kontrolünü yitirdiği 34 TC 1138 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Konya'da feci kaza: Otomobil takla attı: 3 ölü

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekipler, aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğunu tespit etti.