İstanbul Güngören'de bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi!
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Güngören'deki Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...