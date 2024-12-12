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İstanbul Güngören'de bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi!

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 12.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:40 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul Güngören'de bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi!İstanbul Güngören'deki Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul Güngören'de bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi!