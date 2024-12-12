Firari FETÖ’cü polis Kayseri’de yakalandı
FETÖ/PDY Terör örgütü’nü üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç firari polis memuru, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen polis memuru, yargılandığı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. bu süreçte firar eden şüpheli Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecektir.