Firari FETÖ’cü polis Kayseri’de yakalandı

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen polis memuru, yargılandığı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinde 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. bu süreçte firar eden şüpheli Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde saklandığı evde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecektir.