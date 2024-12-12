Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi" denildi.