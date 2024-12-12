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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi" denildi.

Ekleme: 12.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:58 / Editör: Atilla Özbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi" denildi.