Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi" denildi.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi" denildi.