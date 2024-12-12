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Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 12.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:52 / Editör: Edin Uslu
Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saros Körfezi'nde saat 14:34'te 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Çanakkale ve Tekirdağ’da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.


Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde deprem