Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saros Körfezi'nde saat 14:34'te 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Çanakkale ve Tekirdağ’da hissedildi.Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.