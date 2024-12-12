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Çanakkale Boğazı'nda sis engeli! Gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ekleme: 12.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli! Gemi trafiği askıya alındıÇanakkale Boğazı​'nda yoğun sis​ nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar oldu. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı boğaz trafiği gece saat 03.40 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.