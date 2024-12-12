Batman’da 95 ton ham petrol çalan 3 zanlı tutuklandı

Batman il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TEPAO) üretim merkezinden 95 ton 184 litre ham petrolü toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başka şahıslara temin eden şüphelileri tespit etti.Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, çalınan akaryakıt ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.