Araç sahipleri dikkat! Bu kez motorine indirim geldi

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! Bu kez motorine indirim geldi... İşte 12 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! İşte 3 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzin grubuna 0,97 TL indirim geldi. Geçtiğimiz hafta cumadan itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş indirim geldi.Benzin: 42,09 TLMotorin: 43,22 TLLPG: 26.03 TLBenzin: 41,98 TLMotorin: 43,16 TLLPG: 25.49 TLBenzin: 42,51 TLMotorin: 43,80 TLLPG: 26.04 TLBenzin: 43.01 TLMotorin: 44,29 TLLPG: 25.94 TL