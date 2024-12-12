Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD'de enflasyon Kasım ayında yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. Kritik verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon lira​, en yüksek 3 milyon 46 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 46 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.036,71 TL'den, çeyrek altın ise 5.014,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 12 Aralık 2024 altın alış-satış fiyatları...Alış 3.036,35Satış 3.036,71Alış 4.950,00Satış 5.014,00Alış 9.931,00Satış 10.029,00Alış 19.801,00Satış 19.981,00Alış 2.709,63Satış 2.710,28