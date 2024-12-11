Terör örgütü YPG'nin Türkiye korkusu: ABD'nin kapısı çaldılar!

Suriye'deki Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) da aralarında bulunduğu muhalif gruplar, hızla ilerleyerek kilit şehirleri ele geçirdi ve Cumartesi günü başkent Şam’ı kontrol altına aldı.Yeni bir hükümet kurma çabaları sürerken, ABD'nin Suriye'de askeri, siyasi ve ekonomik destek sağladığı terör örgütü PKK/YPG'nin aparatı SDG'nin siyasi elebaşlarından Riyad Darar ABD basınına konuştu.Terörist Darar, Newsweek’e yaptığı açıklamada, "İlk başta Esad’ın düşüşü konusunda çok iyimserdik ama sonuçları hesap edemedik. Türkiye'nin istediği oldu, SMO kazandı ve bizi yok edecekler" dedi.Suriye'nin geçici başbakanı olarak görevlendirilen Muhammed Beşir'den yardım isteyen militanlar, hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.Bir militan, "Tek umudumuz HTŞ ile diyalog kurmaktı ama bize saldırıyorlar, ABD ordusunun desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye meselesini görüşmek üzere 13 Aralık'ta Türkiye'ye geliyorken, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham Türkiye hakkında konuştu.Graham, 9 Aralık'ta X platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin terör örgütü SDG'nin korunması gerektiğini vurguladı.Graham, "Türkiye, çıkarlarını korumak için kuzeydoğu Suriye ile Türkiye arasında askerden arındırılmış bir tampon bölgeyi hak ediyor. Eğer Türkiye Suriye'deki Kürt güçlere karşı askeri eylem yaparsa, bu Amerikan çıkarlarını büyük ölçüde riske atacak." ifadelerini kullandı.Graham ayrıca geçmişte Türkiye'ye yönelik yaptırımlar için yasa tasarıları hazırladığını hatırlatarak, gerekirse bunu tekrar yapacağını belirtti.James Jeffrey ise Graham'ın paylaşımının, Türkiye ile ABD arasında Ekim 2019'da varılan saldırmazlık anlaşmasının ihlaline dair bir uyarı olduğunu yorumladı. Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan YardımcısıMike Pence düzeyinde imzalanan anlaşmanın, Fırat Nehri'nin batısındaki tüm topraklar için geçerli olduğunu hatırlattı.Anlaşma çerçevesinde, terör örgütü YPG'ye bağlı güçlerin Türkiye sınırından 30 kilometre geri çekilmesi ve Tel Rıfat ile Menbiç’i boşaltması gerekiyordu. Ancak, belirlenen sürenin geçmesine rağmen bu iki bölge boşaltılmadı ve sınırdan çekilme konusunda sınırlı ilerleme kaydedildi.Jeffrey, "Washington, SMO'nun Tel Rıfat'a ve şimdi de Menbiç'e saldırmasına çok ses çıkarmadı. Çünkü Tel Rıfat hiçbir zaman SDG'nin kontrolünde değildi. Menbiç'ten SDG'nin çekilmesi ise 2018'de üzerinde anlaşılan bir meseleydi, fakat bunu uygulamada zorluk yaşadık," dedi.Buna rağmen Jeffrey, Türkiye'nin SDG'ye yönelik Fırat'ın doğusunda, özellikle Kobani (Ayn el-Arab) gibi bölgelere harekât düzenleme ihtimalini endişe verici bulduğunu iletti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de 10 Aralık'ta ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadele endişelerini "meşru bulduğunu" ancak Washington'ın Suriye'de DEAŞ ile mücadele için SDG ile ortaklığını sürdüreceğini vurguladı.