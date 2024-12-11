Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de TRT ekibine saldırdı

Suriye'de kanlı Esad rejimini çökerten muhalifler, rejimin resmi olarak çöktüğünü duyurduktan sonra, Münbiç'e operasyon düzenledi.Terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Münbiç'te düzenlenen operasyon başarıya ulaştı.TRT ekibi, bu gelişmeleri yerinde aktarmak amacıyla Münbiç'te canlı yayın yaparken, PKK/YPG tarafından hedef alındı.Muhalifler ile çatışmalarını sürdüren teröristler, Münbiç'te canlı yayın yapan TRT Haber ekibine bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi.Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar alırken, ekip üyelerinin saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.