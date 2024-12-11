Suriye’de muhalifler o yasağı kaldırdı

Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, pazar günü saat 16.00'dan sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.Bugün yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtilerek, "Şam şehri ve kırsalındaki değerli halkımız, Askeri Harekat Dairesi'nin şehirdeki sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini bildiriyoruz. Ayrıca halkımızı işlerine ve kurumlarına dönmeye ve yeni Suriye'nin inşasında bizimle birlikte katkıda bulunmaya çağırıyoruz" denildi.