Şırnak’ta terör operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın İdil İlçesine bağlı Tepecik köyünde sabah saatlerinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.