Mansur Yavaş’a Ankapark şoku! Yargıtay CHP’li belediyeyi haksız buldu: Dava yeniden görülecek!

Avrupa'nın en büyük tema parkı olan AnkaPark'ı göreve geldiği günden bu yana faaliyete geçirmeyerek çürümeye terk eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a Yargıtay'dan kötü haber geldi.Yargıtay, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Tasfiye Halinde Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. arasında devam eden davada, belediyenin haklı bulunduğu alt mahkeme kararlarını bozarak dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.Ankapark'ı işleten şirket, belediyenin 2020 yılında sözleşmeyi feshetmesinin ardından hukuki süreci başlattı. Şirket, pandemi koşulları nedeniyle yaşanan aksaklıkların mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve fesih kararının haksız olduğunu savundu.Belediye ise işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle fesih kararının hukuka uygun olduğunu belirtti. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, belediyeyi haklı buldu ve davayı reddetti.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararında usul hatası bulunduğunu tespit etti. Kararda, kira sözleşmesinin niteliğinin doğru bir şekilde açıklanmadığı ve gerekçeli kararların yetersiz olduğu vurgulandı. Bu nedenle Yargıtay, belediyeyi haklı bulan alt mahkeme kararlarını bozarak dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.Kararın ardından dava, yeniden incelenmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne geri gönderilecek. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, mahkemenin yeni değerlendirmesine göre şekillenecek.Yargıtay'ın bozma kararı, Ankapark'ın geleceğiyle ilgili belirsizliği daha da artırmış durumda. Ankara'nın önemli bir değeri olan bu proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminde çürümeye terk edilmeye devam ediyor. Mahkemeden çıkacak nihai karar, hem parkın işletim hakkı hem de taraflar arasındaki mali yükümlülükler açısından belirleyici olacak.