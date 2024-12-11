İstanbul Kartal’da CHP’nin yıllardır bitiremediği projesi: Cevizli Meydan

Yerel seçimlerde kazandığı belediye sayısını artıran CHP, belediyecilik konusunda istenilen hizmetleri bir türlü veremiyor.Bunların son örneği Kartal Belediyesi'nden..Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan Kartal Belediyesi; maaş krizleri, çöp toplamama vakaları nedeniyle sık sık kamuoyunun gündemine geliyordu.Bu kez konu farklı: Cevizli Meydan projesi.Yaşlı bir kadın tarafından yıllar önce belediyeye 'hizmet binası' yapılması için bağışlanan devasa arazide meydan projesi yapılması planlanıyordu.Proje alanının çevresi, 2014 yerel seçimleri öncesinde büyük reklamlarla süslendi.Seçimi CHP kazandı ancak bölgede hiçbir çalışma yapılmadı.Aradan yıllar geçti.2019 seçimlerinde bu kez yönetime bir başka CHP'li isim olan Gökhan Yüksel geldi.Başkanlar değişti, reklam alanlarındaki fotoğraflar değişti.Ancak proje bir türlü tamamlanamadı.Cevizli, Orhantepe, Atalar ve Esentepe mahallelerine hitap edecek şekilde tasarlanan ve dört mahalleye de 1 kilometre uzaklıkta olan, yaklaşık 19 bin metrekarelik alandaki çalışmalar bir türlü son bulmadı.Kartal Belediyesi, yaşadığı mali kriz nedeniyle projeyi 2021 yılında CHP'li İBB'ye devretti.İBB, alanda yaptığı çalışmalarda projede değişikliğe gitti.2023 yılının eylül ayında projenin açılacağı söyleniyordu. Ancak işler yine ters gitti.Yapılan eklemeler nedeniyle binalarda güçlendirme yapılma ihtiyacı oluştu.Bu kez yeniden ihaleye çıkıldı.Şimdi de pojenin 2025 yılının mayıs ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.Proje tamamlanırsa; çocuk parkları, yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, sergi ve fuaye alanları, kütüphane, kafeterya, revir, kurs birimleri, spor salonu, otopark, teras ve amfi tiyatro yapılmış olacak.